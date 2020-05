Brandweer rukt massaal uit voor brandgeur in cultureel centrum Guldenberg VHS

05 mei 2020

17u05 0 Wevelgem Groot alarm, dinsdagnamiddag in Wevelgem. Medewerkers van het cultureel centrum Guldenberg hadden een brandgeur geroken in het gebouw. Ze besloten geen risico te nemen en belden de brandweer.

Even voor 14.30 liep bij de alarmcentrale een melding binnen voor een brand in het cultureel centrum Guldenberg, in de Acaciastraat in Wevelgem. Flink wat blussers van verschillende posten repten zich ter plaatse. Vier medewerkers van het CC Guldenberg hadden intussen het gebouw verlaten. Samen met één van hen deed de brandweer een grondige controle van het pand. “Alle lokalen werden geïnspecteerd”, weet officier Dirk Vens die de leiding had over de interventie. “We hebben ook alle electriciteitskasten opengemaakt, valse plafonds gescreend, de machinekamer van de lift, noem maar op. Uiteindelijk hebben we geen oorzaak gevonden voor de lichte brandgeur die ook wij ter plaatse hebben geroken.”