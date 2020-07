Brandweer ruimt oliespoor van verschillende straten Alexander Haezebrouck

02 juli 2020

12u45 0

De brandweer ruimde donderdagmiddag een oliespoor dat door verschillende straten in Moorsele liep. Het begon in de Heerweg ter hoogte van het afgesloten stuk waar je tijdelijk niet meer over de brug kan rijden. Het spoor liep daarna via de Karrestraat tot ongeveer aan de Vrijstraat. De brandweer kwam het spoor wegsproeien met een sproeiwagen, daardoor stonden enkel straten een tijdje onder een witte schuimlaag.