Brand veroorzaakt grote schade in kantine De Lustige LVD-vissers

07 februari 2020

23u05

De brandweer repte zich vrijdagavond iets voor acht uur naar de Driemasten in Gullegem. Achter het vroegere Finlandia was brand uitgebroken in het clublokaal van De Lustige LVD-vissers. Mogelijk gebeurde dat aan of in de omgeving van de kachel. Toen de blussers arriveerden, was de brand aan één kant van het gebouw al uitslaand. Het vuur was echter snel onder controle. De schade is echter aanzienlijk. Hoe de brand precies is kunnen ontstaan, moet nog blijken. Niemand raakte gewond. Tijdens de bluswerken arriveerden een aantal leden van de club om te kijken hoe hun clublokaal er aan toe is.