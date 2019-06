Brand vernielt broodjeszaak Hap in Gullegem LSI

23 juni 2019

04u42

Bron: LSI

In Gullegem (Wevelgem) is in de nacht van zaterdag op zondag broodjeszaak Hap uitgebrand. Er raakte niemand gewond maar het pand langs de Hondschotestraat is volledig onbruikbaar.

Passanten merkten rond 2.15 uur op dat er heel wat rook uit de voordeur van het alleenstaande pand op de hoek van de Hondschotestraat en de Nijverheidslaan, vlakbij de site van het bedrijf LVD, kwam. De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse en bestreed de brand zowel via de voor- als achterkant van het gebouw. Het vuur vernielde de volledige benedenverdieping waar ook de broodjeszaak zich bevond. Het is ook daar dat het vuur ontstond. Over de precieze oorzaak is nog geen duidelijkheid. De brand ging met heel wat rookontwikkeling gepaard.