Brand legt textielverwerkend bedrijf Flocart in de as: geen gewonden, rookpluim tot 15 kilometer verder te zien Hans Verbeke

09 juli 2019

18u25 190 Wevelgem De brandweer heeft dinsdagavond kunnen vermijden dat het bedrijf Flocart, op de industriezone Moorsele-Gullegem, helemaal is uitgebrand. Eén productiehal is vernield, een tweede liep rook- en waterschade op. Bij de brand raakte niemand gewond. Er kwam wel asbest vrij, afkomstig van de dakbedekking. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. “Dit is een ramp”, zegt zaakvoerder Francis Verstraete.

“Wij werden aanvankelijk opgeroepen voor een brand rond de schoorsteen van het bedrijf, maar toen we arriveerden zagen we dat de situatie veel ernstiger was”, zegt kapitein Henk Vanwalleghem van de brandweerzone Fluvia. “De ene hal zat al volledig onder de rook, die ontsnapte vooraan aan de dakrand, maar vooral ook aan de zijkant. We hebben onmiddellijk een tankwagencircuit georganiseerd. Daarbij komen tankwagens van verschillende brandweerposten ter plaatse, om op elk moment over voldoende bluswater te beschikken.” Bij de brand werden een tiental tankwagens ingezet, maar ook vier ladderwagens, zowel van de hulpverleningszone Fluvia als Midwest.

Onder controle

Het duurde een tijd, maar de brandweer slaagde er toch in te vermijden dat ook de tweede productiehal in vlammen opging. Daar is wel rook- en waterschade. Dikke rookwolken die tot vijftien kilometer in het rond te zien waren, lokten intussen een paar honderd nieuwsgierigen naar de industriezone. Zaakvoerder Francis Verstraete moest de situatie machteloos aanzien. “Dit is een ramp”, was zowat alles wat de man in eerste instantie kon uitbrengen. Tijdens de bluswerken was er plots een explosie, diep in de zwaarst getroffen productieloods. De brandweer besloot daarop om geen pogingen meer te ondernemen om de brand ook via de binnenzijde te bestrijden.

Niet de eerste keer

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een deskundige voert in opdracht van het Kortrijkse parket een onderzoek. Het is niet de eerste keer dat het brandt bij Flocart, een onderdeel van de Groep Masureel. Het bedrijf is gespecialiseerd in textielveredeling. De jongste jaren waren er verschillende kleinere branden, zonder al te veel erg. Wat wél in het collectief geheugen van veel Wevelgemnaars gegrift staat, is de brand die in mei 2005 uitbrak in dezelfde straat. Toen brandden ’s nachts vier bedrijven uit die tegen elkaar waren gebouwd, waaronder de schrijnwerkerij Deco-Lust, raamfabriek Vlieghe en een opslagplaats van heftruckspecialist Thermote-Vanhalst. Een defect aan een computerserver lag toen aan de oorzaak. Bij de brand van dinsdag, bij Flocart, liep het gelukkig niet zo’n vaart. Het bedrijf is een losstaand geheel. Tom Ghekiere, zaakvoerder van het naastgelegen vrachtwagenbedrijf met dezelfde naam, reed uit voorzorg wel flink wat vrachtwagens naar een veiliger plek. “Ik ben er niet gerust in en neem liever het zekere voor het onzekere”, zegt de man.

Onze ploegen van @HVZFluvia zijn massaal ter plaatse bij een industriebrand in #gullegem @wevelgem8560. Hevige rookontwikkeling met zware geurhinder. Alle rook is giftig; blijf uit de rook. Sluit preventief ramen en deuren. En leg ventilatie af indien mogelijk. Blijf uit de buurt HVZ Fluvia(@ HVZFluvia) link