Bos! Festival in domein Bergelen dit weekend al voor tweede jaar ruim op voorhand uitverkocht “We blijven bewust klein om de natuur en de dieren zo weinig mogelijk te storen” Alexander Haezebrouck

11 juli 2019

18u30 0 Wevelgem Het Bos! Festival dat zaterdag voor de derde keer doorgaat in domein Bergelen in Gullegem is voor het tweede jaar op rij al maandenlang uitverkocht. “We blijven bewust klein op een ongelooflijk gezellige locatie”, zegt woordvoerster Elisah Vandaele. Headliner op het festival is Absynthe Minded.

“Drie jaar geleden zijn we gestart met 400 festivalgangers”, vertelt Elisah Vandaele van het Bos! Festival. “Het regende een beetje, maar het was enorm gezellig en we merkten dat we echt nog plaats hadden voor véél meer volk. Het jaar nadien waren de 800 tickets vliegensvlug de deur uit, bijna alle 400 van de eerste editie kochten ook toen een ticket. Dit jaar hebben we in samenspraak met natuurpunt het toeschouwersaantal nog een keer verhoogd tot 1.200.” Ook nu waren de tickets maanden voor het festival al uitverkocht. “Omdat we de fauna en flora in het prachtig domein Bergelen niet te veel willen storen, blijven we bewust klein en houden we decibels op maximum 90 db. We organiseren het festival ook in samenspraak met natuurpunt. De festivalgangers houden blijkbaar enorm van het feit dat het een echt festivalletje is, maar dat je wel veel bewegingsruimte hebt.” Headliners op het festival zijn Absynthe Minded en de rockband Break. “Maar we hebben ook een samenwerking met vzw Wildebras die in een bosje een kinderdorp maken”, vertelt Elisah. “Daar zullen de kinderen een hele namiddag kunnen knutselen en spelen. Verder hebben we ook nog vijf foodtrucks die enkel vegetarische en veganistische gerechten zullen serveren.”

Ecologisch festival

Het Bos! Festival profileert zich ook als een ecologisch festival. “We gebruiken geen wegwerpbekers maar bieden de drank aan in zijn originele verpakking”, zegt Elisah. “Zo sparen we een kleine 9.000 plastic bekers uit. We hebben ook een algemeen rookverbod zodat geen peuken achterblijven op het terrein. Wie wil roken kan dat in de rookzone aan de bar waar verschillende peukemmers zullen staan. de toiletten tenslotte zijn voorzien van een biologisch afbreekbaar product om de vervuiling van grond -en bodemwater te vermijden.” Elisah hoopt dat de tickets volgend jaar nog sneller de deur uit kunnen zijn. “Dan zouden we helemaal geen flyers, affiches en programmaboekjes moeten printen. Op die manier zou het communicatieteam ook zero impact hebben, dat zou fantastisch zijn.” De overschotten van de affiches en promobaches krijgen dit jaar een tweede leven in shopping bags, cadeauverpakkingen en portemonnees.”