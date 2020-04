Bos! Festival afgelast, Wilde Westen zag door corona al 40 concerten en festivals afgelast Alexander Haezebrouck

16 april 2020

15u18 1 Wevelgem Ook het Bos! Festival dat dit jaar op 11 juli zou doorgaan in het provinciedomein Bergelen kan niet doorgaan na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad woensdag. “In totaal moesten we al 40 concerten en festivals annuleren of uitstellen”, zegt algemeen directeur Tom Vangheluwe van organisator Wilde Westen.

Het jaarlijkse kleinschalig, ecologisch en erg gezellig alternatief op andere zomerfestivals Bos! Festival moet nu ook definitief wijken voor corona. Bos! Festival zou dit jaar op 11 juli doorgaan in het provinciedomein Bergelen in Gullegem. “Tot nu toe moesten we al 40 concerten en evenementen schrappen of uitstellen, het virus raakt ons dus erg hard”, zegt Tom Vangheluwe van Wilde Westen. Eerder werd ook al het Jazz Cats festival geannuleerd. “We betalen de tickets terug van de concerten en festivals die we helaas moeten annuleren. Optredens van Belgische bands proberen we te verplaatsen naar een datum in het najaar. Op dat vlak is het nog erg puzzelen zonder te weten of het dan wel opnieuw zal mogen doorgaan. Festivals worden sowieso geannuleerd omdat je daar met internationale artiesten zit die later ook met een tournée zitten, dat is praktisch onhaalbaar om op een latere datum te organiseren. We zijn op dit moment bezig met twee berekeningen financiële berekeningen te doen. Eén die rekening houdt met het gegeven dat we vanaf september opnieuw concerten mogen organiseren en één die rekening houdt met het gegeven we voor de rest van het jaar alles moeten annuleren. Die berekeningen zij aan de gang om te zien hoe we er financieel zullen voorstaan. Het virus raakt ons en de sector heel erg hard. Aan de andere kant zijn we ook niet alleen natuurlijk. Ook andere sectoren zien even hard af als wij.”