Boete en rijverbod na botsing met botsabsorbeerder LSI

06 juni 2019

13u43

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 24-jarige automobilist is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 600 euro en een rijverbod van vijftien dagen.

Op 24 april 2018 botste Gregory V. met zijn wagen langs de E403 in Wevelgem tegen een signalisatiewagen met botsabsorbeerder. Zijn wagen ging twee keer over de kop, maar zelf raakte hij slechts lichtgewond. Hij bleek 1,4 promille alcohol in het bloed te hebben. “Ik ben beschaamd dat ik hier sta”, vertelde hij aan de politierechter. “Dit had veel slechter kunnen aflopen. Dat ik een nieuwe wagen moest kopen was al een serieuze straf.”