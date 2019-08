Bockor Rock in Wevelgem: “We willen er graag een vervolg aan breien” LBR

25 augustus 2019

15u13 0 Wevelgem Het hele weekend stond het park in Wevelgem in het teken van Bockor Rock. Het warme weer bracht minder volk naar het festival dan gehoopt, maar toch blikt de organisatie tevreden terug op hun eerste editie.

Op 23, 24 en 25 augustus was het gratis festival Bockor Rock te gast in het park in Wevelgem. Na drie edities op het Schouwburgplein in Kortrijk kiest Bockor Rock voor gemeentepark in Wevelgem. “Het park in Wevelgem heeft alles wat we voor ogen hadden. Een mooi locatie en een ontspannen sfeer”, klinkt het bij de organisatie. Het terrein stond vrijdag goed vol voor headliner Preuteleute op vrijdag. De tweede festivaldag kon rekenen op publiekstrekker 2 Fabiola, maar ook Brahim was van de partij. “Door het warme weer hadden we niet zoveel volk op zaterdagnamiddag. Zowel vrijdag als zaterdagavond stonden er toch een 2.000 bezoekers op het terrein. Onze familiedag op zondagnamiddag bracht een mooi aantal gezinnen naar ons om op het gemak iets te drinken en de kinderen om te spelen. Het lijkt ons dat dit eerder een familiefestival zal worden.”

Zondag werd afgesloten met onder andere The Starlings op het podium. De nieuwe band met Tom Dice en Kato Callebaut. “Iets nieuws is nooit gemakkelijk, maar we hebben heel wat positieve reacties gekregen. We willen er graag een vervolg aan breien als dat mogelijk is.