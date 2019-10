Binnenkort nieuwe Burger King of Quick in Wevelgem Alexander Haezebrouck

14 oktober 2019

19u37 58 Wevelgem Het ziet er naar uit dat er weer een hamburgerketen naar Wevelgem komt. Het bedrijf Burger Brands Belgium dat Quick en Burger King beheert, diende een vergunningsaanvraag in voor een hamburgerrestaurant in het voormalige pand van Leenbakker langs de Kortrijkstraat.

Aan de deuren van het voormalig Leenbakker-filiaal langs de Kortrijkstraat hangt een vergunningsaanvraag uit, ingediend door Burger Brands Belgium. Of het de bedoeling is om ofwel een Quick of een Burger King te openen, willen ze bij Burger Brands Belgium nog niet zeggen. “ We wachten het resultaat van het openbaar onderzoek af alvorens uitgebreider te communiceren”, klinkt het bij Burger Brands Belgium. In 2017 opende de eerste Burger King in West-Vlaanderen in Brugge. In april vorig jaar volgde Kuurne en binnenkort volgt dus misschien ook Wevelgem.