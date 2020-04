Bijna zeven maanden na dodehoekongeval: fietsster (63)

na lange coma overleden VHS

06 april 2020

19u26 0 Wevelgem In het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare is Linda Demely uit Wevelgem zaterdag overleden. De 63-jarige vrouw werd in september vorig jaar het slachtoffer van een In het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare is Linda Demely uit Wevelgem zaterdag overleden. De 63-jarige vrouw werd in september vorig jaar het slachtoffer van een dodehoekongeval , op de plek waar recent nog Marleen Volckaert (56) uit Gullegem in identieke omstandigheden om het leven kwam.

Linda Demely belandde op 14 september 2019 met haar elektrische fiets onder een vrachtwagen die rechts afsloeg om naar de A19 richting Ieper te rijden. de brandweer moest haar bevrijden. De vrouw uit Wevelgem was aanvankelijk nog bij bewustzijn, maar in het ziekenhuis bleek haar toestand kritiek. De artsen slaagden erin haar te stabiliseren, maar sindsdien lag de fietsster in coma. Zaterdag is ze, ruim zes maanden na het ongeval, uiteindelijk overleden. Linda Demely was gehuwd met Stefaan Vanneste. Het echtpaar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in familiekring.

Gevaarlijk kruispunt

Op de plaats waar Linda Demely onder een vrachtwagen terechtkwam, verongelukte op 25 maart in identieke omstandigheden de 56-jarige Marleen Volckaert uit Gullegem. De situatie is er voor zwakke weggebruikers bijzonder gevaarlijk omdat er geen ruimte is voor de aanleg van vrijliggende fietspaden. Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt nu of fietsers een apart groen licht kunnen krijgen aan het kruispunt van de Gullegemstraat met de op- en afrit van de A19. Beide kruispunten worden overigens binnenkort heringericht.