Bewoners corona afdeling WZC Sint-Camillus terug naar hun kamer Alexander Haezebrouck

19 mei 2020

21u45 0 Wevelgem De corona afdeling van het WZC Sint-Camillus in Wevelgem is opgedoekt. De enkele bewoners die er nog verbleven zijn teruggekeerd naar hun kamer. “Zij blijven nu nog minstens één week in quarantaine op hun kamer”, zegt directrice Edwine Laridon.

De terugval van het coronavirus laat zich nu ook steeds meer voelen in de rusthuizen. De corona afdeling van het WZC Sint-Camillus in Wevelgem is opgedoekt. “We willen alle medewerkers die zich in deze moeilijke periode dag in dag uit hebben ingezet van harte bedanken”, zegt directrice Edwine Laridon. “Gisteren kregen we alsnog een bericht dat één van onze medewerkers besmet is met het virus. Die medewerker verblijft momenteel thuis.” Ondertussen is ook de binnentuin van het woonzorgcentrum opnieuw toegankelijk voor de bewoners. Die was door de coronacrisis een tijdlang gesloten. Medewerkers van de gemeente Wevelgem hebben extra afsluiting geïnstalleerd zodat de afstand bewaard kan blijven tussen bezoekers en bewoners. “Bij mooi weer worden de bewoners per afdeling naar de tuin begeleid. Tuinbezoeken van familie kunnen voorlopig nog niet. De familiebezoeken gaan opnieuw vanaf volgende week door aan de ramen en op afspraak”, besluit Edwine Laridon.