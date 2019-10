Bestuurster knalt met bestelwagen tegen brug A19 Alexander Haezebrouck

04 oktober 2019

15u18 0

Een bestuurster van een bestelwagen knalde vrijdagmorgen tegen de brug van de A19 in de Moorselestraat in Wevelgem. De bestuurster had de afmetingen van haar bestelwagen met lading niet goed ingeschat met de hoogte van de brug. Ze haperde met haar bestelwagen aan de brug. Door het ongeval was er erg veel blikschade, maar niemand raakte gewond. Het gebeurt wel vaker dat bestuurders zich mispakken aan de brug van de A19.