Bestuurder knalt tegen gevel en container Alexander Haezebrouck

09 oktober 2020

In de Warandestraat in Moorsele knalde vrijdagmorgen een bestuurder van een Audi tegen een gevel en een container die op straat stond.



De bestuurder van de Audi reed om 7.30 uur in de Warandestraat in Moorsele in de richting van Wevelgem toen het plots fout ging. Hij knalde tegen een gevel en een container. De container verschoof enkele meters door de klap. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Warandestraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.