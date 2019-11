Bestuurder gewond na klap tegen vangrail op A19 Alexander Haezebrouck

16 november 2019

19u46 0

Op de A19 in Gullegem is zaterdagavond een bestuurder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man reed met zijn Mercedes in de richting van Ieper toen het ter hoogte van de verkeerswisselaar in Gullegem mis ging. “Hij reed achter mij en week plots naar links uit en botste tegen de middenberm”, vertelt een jongevrouw die vlak voor de Mercedes reed. “Daarna slingerde hij opnieuw naar rechts, raakte mij op een haar na niet en belandde uiteindelijk tegen de vangrail.” De hulpdiensten snelden ter plaatse en haalden de man met een grote voorzichtigheid uit zijn benarde situatie. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Kortrijk. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren.