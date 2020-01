Bestuurder gaat lopen na ongeval op E403 VHS

04 januari 2020

13u09 0 Wevelgem De hulpdiensten repten zich vrijdag rond 21.30 uur naar de afrit van de E403 in Wevelgem voor een ongeval. Ze troffen een zwaar beschadigde auto aan, maar geen inzittenden.

Een terreinwagen is vrijdagavond tegen de betonblokken op de afrit van de snelweg in Wevelgem geknald. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was er echter niemand te vinden. De bestuurder van de Mercedes had de benen genomen. Hij heeft na de botsing nog geprobeerd verder te rijden, maar dat ging niet omdat het linkervoorwiel was afgekraakt. De brandweer kwam ter plaatse om de rijweg weer proper te maken, de politie spoort ondertussen de bestuurder op.