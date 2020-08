Besmette bewoner (69) WZC Sint-Camillus overleden in ziekenhuis



Alexander Haezebrouck

18 augustus 2020

19u04 0 Wevelgem Eén van de besmette bewoners van het WZC Sint-Camillus is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van corona. Het gaat om een 69-jarige man die ook mentale en fysieke problemen had. Eén andere besmette bewoner ligt nog in het ziekenhuis, een andere kon alweer terugkeren naar het WZC.

De bewoner die afgelopen weekend overleed aan de gevolgen van Covid-19 is Eric Wautermartens. Hij overleed op 69-jarige leeftijd, hij laat geen kinderen of echtgenote na. Hij verbleef sinds enkele maanden op de afdeling van het WZC Sint-Camillus waar vorig week een corona-uitbraak was. In totaal raakten vijf bewoners van de afdeling besmet. Drie daarvan belandden in het ziekenhuis. Eén daarvan, Eric Wautermartens (69) overleed dus afgelopen weekend. Een andere bewoner ligt nog steeds in het ziekenhuis, de derde kon ondertussen alweer terugkeren naar het WZC Sint-Camillus. Deze bewoner verblijft net zoals de andere besmette bewoners in quarantaine. Ook één medewerker die op de bewuste afdeling werkt, is ondertussen positief bevonden op het coronavirus. “Ook deze medewerker verblijft momenteel thuis in quarantaine”, zegt directrice Edwine Laridon. “We houden ons strikt aan alle regels en doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. De bezoekregeling is opgeschort.”