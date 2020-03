Benoit heeft een opvallend idee: ‘Plantgoed dat tuincentra moeten weggooien omwille van de coronacrisis, kan hier een coronabos worden’ Joyce Mesdag

16u57 0 Wevelgem Benoit Vandaele uit Moorsele doet een opvallende oproep. Hij heeft drie hectare landbouwgrond, waar hij graag een bos van wil maken, en hij hoop dat er met de coronacrisis wat extra schot in de zaak komt.

“De voorbije jaren plant ik telkens bomen waar ik via via aan kan raken, van stekjes uit mijn eigen tuin, scheutjes van vrienden, enz. Aangezien de meeste tuincentra op dit moment moeten sluiten, veronderstel ik dat er veel plantgoed moet weggegooid worden. Wie inheemse struiken of bomen heeft, kan die naar mij komen brengen. Dan kunnen we hier een coronabos maken. Dat zal ons voor altijd herinneren aan deze lastige tijd, maar tegelijk zou het ook een lichtpuntje en teken van hoop zijn in deze donkere dagen.”