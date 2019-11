Bekendste café van Wevelgem, ’t Bankske, zoekt overnemer Alexander Haezebrouck

14 november 2019

18u29 0 Wevelgem De uitbaters van café ’t Bankske in Wevelgem, Frederic Van Asten (46) en Charlotte Bekaert (36), houden er na 15 jaar mee op. Ze zoeken samen met brouwerij Bockor naar een overnemer. “We hebben het ongelooflijk graag gedaan, maar de vele weekends en de lange nachten beginnen hun tol te eisen”, vertelt Frederic.

In 2005 namen Frederic van Asten en Charlotte Bekaert café ’t Bankske in het centrum van Wevelgem over. “Sinds de geboorte van ons kindje ben ik snel vooral achter de schermen van het café bezig geweest vertelt Charlotte. Frederic, Fre van ’t Bankske, was jarenlang het gezicht van het populaire café. 2020 wordt het laatste jaar dat zij ’t Bankske uitbaten. “De combinatie van het gezinsleven met de weekends en lange nachten is te zwaar geworden”, vertelt Frederic. “Natuurlijk ga ik het missen, dit café is toch een beetje één van onze kindjes geworden. We hebben enorm mooie momenten beleefd. Denk maar aan onze fête des Belges, en het Duivelspark in 2018 tijdens het Wereldkampioenschap voetbal. Dat was een enorm succes, dat Duivelspark komt trouwens volgend jaar terug tijdens het Europees kampioenschap. We hebben erg veel zaken mee georganiseerd zoals ook de Q-Party in Wevelgem. Wat ik ga doen als het café overgenomen is weet ik nog niet. Wellicht geen horeca meer, maar we zien wel.” Voor Frederic begon met ’t Bankske was hij actief in de bouwsector. Frederic en Charlotte spelen wel al langer met het idee om het café over te nemen. “Zo’n drie jaar geleden was er een geïnteresseerde overnemer maar dat is toen niet doorgegaan. Sindsdien heeft het wel altijd in ons hoofd gespeeld. We zullen het café 15 jaar lang open gehouden hebben, in de horeca is dat erg lang.”

Café van vele verenigingen

’t Bankske is ook te thuishaven van heel wat verenigingen. “Toen ik startte zat hier één vereniging, een joggingclub”, vertelt Frederic. “Nu zijn het er zo’n acht.” ’t Bankske is het café van voetbalclub SC Wevelgem City, de ploegfoto hangt ook elk jaar uit in het café. “Maar er is ook een mountainbikeclub, wielerclub Tot Te Fete, een dartsclub, een duikersclub, een biljartclub en een voetbalploeg fc ’t Bankske en een minivoetbalploeg van het café. Al die verenigingen hoeven niet te wanhopen. We blijven in het café tot zolang een overnemer is gevonden. Dat hier zoveel verenigingen gevestigd zijn is alleen maar goed nieuws voor potentiële overnemers. We gaan er volgend jaar sowieso voor de laatste keer nog een lap op geven.”