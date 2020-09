Bekende doe-het-zelfzaak ’t Stockske sluit na bijna 50 jaar de deuren: “Een overnemer mag zich melden, maar wij gaan met pensioen” Christophe Maertens

10 september 2020

15u36 0 Wevelgem ‘Kopen met advies’. Dat staat te lezen op de Facebookpagina van doe-het-zelfzaak ’t Stockske in Wevelgem. Net met dat advies onderscheidden uitbaters Patrick Casier (62) en Hilde Duprez (58) zich van de grote ketens in deze wereld. Echter: het koppel vindt de tijd aangebroken om op pensioen te gaan. “We hadden misschien nog even verder willen doen, maar de coronacrisis deed ons de knoop doorhakken.”

De doe-het-zelfzaak ’t Stockske in de Toekomststraat in Wevelgem is een begrip in de gemeente. Wie ging er ooit niet langs om een stuk gereedschap of bouwmateriaal te kopen. Uitbater Patrick Casier stond altijd klaar om op zijn eigen gekende manier de klant met raad en daad bij te staan. “We waren eigenlijk niet van plan om al dit jaar de deuren te sluiten”, vertelt Patrick. “Het coronavirus bracht alles wat in een versnelling. In normale omstandigheden beginnen we in maart de winkel klaar te maken voor het komende seizoen. Maar door de uitbraak van het virus lukte dat niet. We wisten niet hoe lang de crisis zou duren, wat voor een grote onzekerheid zorgde. Ook konden niet al onze leveranciers hun goederen leveren. Op een bepaald moment hoorde ik premier Wilmès zeggen dat de doe-het-zelfzaken opnieuw open mochten. Toen (was) het even van: help! We waren met niets klaar en hadden zelfs nog geen beschermingsmiddelen in kunnen slaan. Het was gewoon zot. Mensen hadden weken thuisgezeten en alle klusjes bleven liggen. Toen het weer mocht kwam iedereen en masse naar de winkel. In de periode die erop volgde was het alsof we water aan het scheppen waren met een mand. Leveranciers konden niet volgen, onduidelijke communicatie van de regering en andere zaken deden ons de motivatie wat verliezen, waardoor de beslissing om te stoppen wel wat gemakkelijker werd gemaakt. Volgend jaar zouden 50 jaar hebben bestaan.”

Ernstig ziek

Het ’t Stockske kende een start in 1971. De vader van Patrick had aanvankelijk de groenten- en fruitgroothandel van zijn schoonouders overgenomen. Door omstandigheden moest hij zich heroriënteren en kocht hij op de plaats waar de winkel nu was een huis met een vlasschuur. Dat bouwde hij om tot doe-het-zelfzaak. “We begonnen op een oppervlakte van 200 m², terwijl onze winkel momenteel, na enkele verbouwingen in de loop der jaren, in totaal zo’n 1000 m² beslaat”, verduidelijkt Hilde.

We werkten zo’n 42 jaar aan een stuk, 6 op 7, en nu gaan we een sabbatjaar nemen om te doen wat we de afgelopen 30 jaar niet hebben kunnen doen.” Patrick en Hilde, uitbaters ‘t Stockske

“Toen ik 20 jaar was werden mijn moeder en vader ernstig ziek”, aldus Patrick. “In 1979, een jaar later verloor ik mijn ma én volgde de ene na de andere behandeling voor mijn vader. In deze eerder moeilijke periode, ging de zaak over van vader op zoon. Jammer genoeg stierf mijn pa op 55-jarige leeftijd.” “In datzelfde jaar 1985, zijn we ook getrouwd”, pikt Hilde in. “We huwden op een zaterdag en de maandag daarop stond ik achter de toonbank (lacht).”

Werkbank

De sterkte van de winkel was dat de klanten van Patrick heel wat technisch advies kregen. “De service was heel belangrijk bij ons. Patrick is ongelofelijk vernuftig. Hij heeft voor alles een oplossing”, aldus Hilde. Hilde deed echter meer dan haar deel, ze werkte fulltime mee, maar zorgde ook voor de kinderen en het huishouden.

In de loop der jaren veranderde het koopgedrag van de mensen. “Vroeger stond in elk huis een werkbank. Kinderen die hun vader zagen klussen, namen al vlug zelf eens een hamer in hun handen. Dat is grotendeels verdwenen, zodat er minder materiaal wordt aangekocht. Veel mensen doen momenteel beroep op een professional als er dingen moeten worden hersteld in huis. Daarnaast volgen heel wat minder jongeren een technische opleiding, waardoor er heel wat technische knowhow er gewoon niet meer is. De komst van het internet zorgde voor een kentering. Er is heel wat technische informatie op te vinden, maar jammer genoeg wordt die info niet altijd correct geïnterpreteerd, wat soms voor ‘kostelijke’ misverstanden zorgt.”

Levend aas

Patrick en Hilde willen zich vooral de goede momenten blijven herinneren. “Je hebt klanten die hier bij wijze van spreken 50 jaar lang over de vloer kwamen, met die mensen bouw je een band op”, aldus Patrick. “Ik herinner mij ook de grappen die mannen uithaalden op 1 april. Zo stuurde eens iemand zijn vrouw om plastieken stalen nagels, of om een vernistang.” Hilde ziet de periode dat er visgerief werd verkocht nog voor zich. “Het was soms een heel gedoe met het levend aas. Als je een doos niet goed afsloot en je deed de frigo open dan bleken de wormen te zijn ontsnapt. Het krioelde van die beestjes. Ik mag er meer niet aan terugdenken.”

Sabbatjaar

“Wat nu? Och, we denken niet dat we ons zullen vervelen. We werkten zo’n 42 jaar aan een stuk, 6 op 7, en nu gaan we een sabbatjaar nemen om te doen wat we de afgelopen 30 jaar niet hebben kunnen doen.” Patrick droomde er van om ooit nog klusjesman te worden, maar zijn rug laat hem een beetje in de steek. “Ach, we zien wel wat er op onze weg komt.” Patrick en Hilde gaan nu een liquidatieverkoop op poten zetten. “Als er kandidaten zijn om onze winkel over te nemen, dan mogen die zich zeker melden”, klinkt het nog.