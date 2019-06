Beeldjes WOI-project op containerpark gedumpt: “Wraakroepend, zeker gezien de emotionele waarde” LBR DBEW

08 juni 2019

12u30 82 Wevelgem Tientallen beeldjes van het WO I-project ‘ComingWorldRememberMe’ in de Palingbeek in Zilllebeke werden gedumpt in het containerpark in Gullegem. Commotie en verontwaardiging heerst er nadat een foto van de bewuste container en beeldjes op Facebook werd gepost.

Een foto van ‘Coming World Remember Me’ - beeldjes die gedumpt werden op het recyclagepark in Gullegem circuleert sinds vrijdagavond op de sociale mediawebsite Facebook. Het is een foto van de bewuste container met de gedumpte beeldjes. Afvalintercommunale Mirom en gemeente Wevelgem betreuren dat iemand deze beeldjes weggegooid heeft, zeker gezien de grote emotionele waarde die achter de beeldjes schuilgaat. Zo staat te lezen op de Facebookpagina van de gemeente Wevelgem. De CWRM-beeldjes eerden vorig jaar in de vorm van een kunstwerk de gevallen soldaten van de Grote Oorlog.

Het containerpark in Gullegem ging zaterdagmorgen naar wekelijkse gewoonte open om negen uur. “Vooraf werden de beeldjes door onze parkwachters uit de container gehaald en zijn ze veilig opgeborgen”, zegt directeur Joris Vandecasteele van de afvalintercommunale Mirom Menen. “De feiten gebeurden vrijdag. We hebben een vijftiental van die beeldjes kunnen recupereren. Vermoedelijk hebben er bezoekers aan het containerpark er vrijdag al zelf uit die container gehaald om naar huis mee te nemen. We weten dat niet met zekerheid.”

De bewuste foto werd ondertussen massaal gedeeld en er is zeer veel commentaar op dit voorval. “Het is hartverwarmend dat de mensen daarmee zo begaan zijn”, vertelt Joris Vandecasteele. “In overleg met de organisatie van de installatie op De Palingbeek gaan we nadenken wat we met die beeldjes zullen doen. We gaan dat ook intern met onze raad van bestuur bespreken. We zullen dat in elk geval op een zeer respectvolle en waardevolle manier doen.”

‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) werd vorig jaar in de Palingbeek opgebouwd. De 600.000 soldaten stonden voor één van de slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België. Het kunstwerk kon zowel nationaal als internationaal op heel wat belangstelling rekenen. Vanaf 15 november 2018 mochten beeldjes mee naar huis genomen worden. Na hallucinante taferelen van mensen die met volle zakken naar huis trokken, besloot de provincie om tussen te komen. Enkele beperkingen werden opgelegd, maar daar hielden weinig mensen zich aan. Verschillende beelden werden aan woekerprijzen te koop aangeboden en andere beeldjes zijn dus op het containerpark geëindigd.

Veel mensen zijn vragende partij om een beeldje te krijgen. “Het is duidelijk iets dat zeer sterk leeft”, aldus de directeur. “Als afvalintercommunale behoort het tot onze opdracht om onder meer te zorgen voor duurzaamheid en kunnen we die beeldjes een ‘nieuw leven’ geven. Eventueel kunnen we aan de mensen ook vragen wat we me die beeldjes best doen.” Op het containerpark in Gullegem hangen er camera’s maar de beelden zullen niet worden gebruikt om te achterhalen wie die beeldjes daar ‘dumpte’. “Voor dat soort vaststellingen mogen we de camera’s niet gebruiken”, zegt Joris Vandecasteele. “Het gaat niet om sluikstorten. Puur vanuit onze opdracht voor de afvalverwerking gaat het niet om strafbare feiten.” Op de Facebookpagina van Gemeente Wevelgem wordt er verzekerd dat de beeldjes een eervolle bestemming krijgen. “We zijn blij om te zien hoeveel mensen er eentje in huis willen nemen, dat verdienen de beeldjes zeker”, klinkt het.