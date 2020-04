Bedrijf komt coronacrisis door dankzij productie desinfectiezuilen Alexander Haezebrouck

21 april 2020

19u01 0 Wevelgem Het bedrijf Vermandere uit Gullegem heeft op korte tijd een desinfectiezuil uit inox ontworpen en geproduceerd. “Aan onze zuil hangt een automatische dispenser dat desinfectiemateriaal spuit als je je handen eronder steekt”, vertellen zaakvoerders Benjamin Vandorpe en Karel Lafosse .

Het bedrijf Vermandere maakt normaal dampkappen en inox maatwerkmeubelen. Zo’n drie weken geleden,toen het coronavirus wild om zich heen sloeg in ons land, kwam het bedrijf op het idee om desinfectiezuilen te produceren. “We wilden niet zomaar een paaltje met daarop een handpompje met alcoholgel maken”, zeggen zaakvoerders Benjamin Vandorpe en Karel Lafosse. “We hebben voor een robuuste zuil uit inox met een automatische dispenser op batterijen die automatisch desinfectiemateriaal uitspuwt als je je handen eronder houdt. Op één week tijd maakten we een prototype en lanceerden we een webshop. “De eerste dagen was er voorzichtige interesse via de webshop. Het is pas echt beginnen ontploffen toen het product opgepikt werd op een forum voor apothekers. Ondertussen heeft ongeveer 1 op de 10 apotheken in België onze desinfectiezuil besteld.” Ook andere winkels blijven niet achter. De desinfectiezuil van Vermandere vindt je ondertussen ook al terug bij enkele filialen van AD Delhaize, Barco en bij slagerij Dierendonck in Kortrijk.” Ondertussen staat de telefoon roodgloeiend bij Vermandere. “We hebben ondertussen ook al bestellingen uit Nederland ontvangen en er is interesse vanuit Frankrijk.” De desinfectiezuil kost 225 euro en is te bestellen op www.webshop-vermandere.be .

Geen enkele werknemer op technische werkloosheid gezet

Door de productie en het succes van de verkoop van de desinfectiezuil heeft Vermandere geen enkele werknemer op technische werkloosheid moeten zetten door de coronacrisis. “Meer zelfs, dankzij het succes zijn we op zoek naar twee bijkomende lasers”, zegt Benjamin Vandorpe. “We hebben de hele tijd gewoon kunnen blijven doorwerken”, zegt Benjamin Vandorpe. Bij Vermandere werken zo’n 40 werknemers. “Onze desinfectiezuilen helpen natuurlijk om ook hier intern de veiligheidsmaatregelen te doen respecteren.