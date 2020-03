Barman die zelf ook stevig in de alcohol vloog, betaalt dure rekening VHS

13 maart 2020

18u33 6 Wevelgem Een 33-jarige man die in dronken toestand vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval, mag van de rechter 2,5 maanden niet met de auto rijden. Hij krijgt daarnaast een boete van 1.800 euro en een gepeperde factuur voor de aangerichte schade.

L. werkte eind augustus mee als vrijwilliger op Bockor Rock, een driedaags festival in Wevelgem. Hij stond er achter de bar. Dat gaf hem de gelegenheid om zelf behoorlijk stevig te drinken. Toen hij naar huis wou, reed hij met z’n bestelwagen tegen een geparkeerd voertuig. L. pleegde vluchtmisdrijf maar een getuige noteerde zijn nummerplaat. Zo was het voor de politie een koud kunstje om hem binnen de kortste keren te klissen. L. liet iets meer dan 2 promille alcohol in het bloed optekenen.

Job kwijt, dure rekening

Het ongeval van vorige zomer had grote gevolgen voor de man. Hij speelde zijn job kwijt en moet ook instaan voor de schade aan de bedrijfswagen waarmee hij de botsing veroorzaakte. De rechter sprak daar bovenop nog eens een boete uit van 1.800 euro. Als L. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst met goed gevolg geneeskundige en psychologische proeven afleggen.