Barbara Dex trapt Parkies op gang Alexander Haezebrouck

03 juli 2019

12u35 0 Wevelgem In het park in Wevelgem trapt Barbara Dex donderdagavond de Engie Parkies concerten op gang. Tot en met 15 augustus kan je elke donderdag in het park terecht vanaf 19.30 uur voor een gratis concert. Er zijn ook tal van kraampjes voor een hapje en een drankje.

Engie Parkies gaat dit jaar voor de negenentwintigste keer door en mikt op 108 concerten in heel Vlaanderen. In Wevelgem trapt de Kempense Barbara Dex met haar band donderdag de Parkies concerten op gang. Tot en met 15 augustus kan je in het park in Wevelgem elke donderdag terecht voor concerten van Cocojr. & The All Stars die met een mix van Pop, Saul en Hiphop het publiek zullen weten te charmeren. Ook Uncle Phil, Imagine No Lennon, Mathieu & Guillaume en Belle Perez die op 15 augustus de Parkies concerten afsluit met haar ‘Fiesta Perez’. De deuren gaan telkens open om 19.30 uur, de optredens staan telkens gepland om 20.15 uur.