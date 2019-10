Exclusief voor abonnees Babette (4) was kritiek na botsing en werd gered door MUG-heli, nu zamelen ouders en kennissen geld in voor de Warmste Week “Zonder die MUG-heli was Babette nooit zo goed hersteld” Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

16 oktober 2019

18u11 8 Wevelgem Afgelopen zomer raakte Babette (4) levensgevaarlijk gewond in een auto-ongeval. Ze werd met de MUG-heli overgebracht naar het ziekenhuis en herstelde nadien wonderwel. Nu houden haar ouders en kennissen van Babette een actie tijdens de Warmste Week om geld in te zamelen voor de MUG-heli. “Omdat Babette zo snel geholpen is geweest, loopt ze nu alweer vrolijk rond”, vertellen haar ouders Emma Glorieux (30) en Pieter Tesse (38).

Babette (4) was op 10 juli samen met haar oma en opa onderweg toen ze in Stalhille langs achter werden aangereden door een vrachtwagen op het moment dat ze stil stonden voor een rood licht. De klap was enorm zwaar. Een MUG-heli snelde ter plaatse en bracht Babette in kritieke toestand over naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Oma en opa, de ouders van Emma, raakten lichtgewond. Hun hondje overleefde de klap niet. “We wisten meteen dat de situatie van Babette heel ernstig was”, vertelt papa Pieter Tesse.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen