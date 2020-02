Automaat met vuilniszakken en kadobonnen tijdelijk defect Alexander Haezebrouck

27 februari 2020

De automaat van de gemeente in Moorsele is tijdelijk buiten gebruik. Wellicht heeft een bestelwagen of vrachtwagen tegen de automaat gereden waardoor deze van zijn sokkel is geduwd. In de automaat kan je terecht voor Wevelgemse vuilniszakken en kadobonnen die in Wevelgemse handelszaken kan gebruiken. De automaten staan ook in Wevelgem zelf en in Gullegem. De automaat in Moorsele staat er nog maar een maand. De gemeente probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen.