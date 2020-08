Autobrand trekt streep door dagje aan Belgische kust voor jong koppel uit Noord-Frankrijk Hans Verbeke

10 augustus 2020

15u43 2 Wevelgem Een jong koppel uit Maubeuge (Noord-Frankrijk) stond maandag rond de middag op de pechstrook van de E403 in Gullegem beteuterd te kijken hoe hun dertien jaar oude Peugeot in vlammen opging. “Daar gaat ons gezellig namiddagje op het strand in Koksijde”, zuchtten ze.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bestuurder parkeerde zijn wagen op een verkeersvrije strook aan de afslag naar de A19, even voorbij de tunnel in Wevelgem. “Ik dacht dat er een probleem was met de banden omdat ik een beetje rook had opgemerkt”, vertelt hij. “Ik zei nog dat mijn vriendin niet hoefde uit te stappen toen ik de banden wilde controleren, maar ik was nauwelijks uit de wagen of die vulde zich al met rook. Mijn vriendin haastte zich naar buiten en samen zijn we wat verderop gaan staan. Even later stond onze wagen in lichterlaaie.”

Einde van de rit

Mogelijk ligt kortsluiting aan de oorzaak van de brand, die de auto helemaal vernielde. “Sneu natuurlijk”, zegt het koppel. “We waren uit op een namiddagje aan de Belgische kust. We kozen voor Koksijde nadat we op het internet hadden gezien dat het daar niet te druk was. Maar ons uitstapje eindigt dus hier op de snelweg.”

Door de autobrand waren een tijdje twee rijstroken afgesloten richting Brugge. Dat leverde geen noemenswaardige problemen op.

Meer over A19

Brugge

E403

Gullegem

Koksijde

Maubeuge

Mogelijk

Noord-Frankrijk