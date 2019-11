Auto knalt tegen verlichtingspaal op verkeerswisselaar A19-E403 LSI

03 november 2019

22u54

Bron: LSI 0 Wevelgem Op de verkeerswisselaar van de A19 naar de E403 aan het knooppunt in Moorsele/Gullegem is zondagavond een auto tegen een verlichtingspaal geknald. De automobilist is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De chauffeur kwam op de A19 vanuit Ieper en wou de E403 richting Brugge nemen. Om een nog onduidelijke reden raakte de Opel Astra rechts van de weg af, ging aan het schuiven en knalde met de linkerachterdeur hard tegen een verlichtingspaal. De wagen kwam uiteindelijk in de grasberm tot stilstand. Een ambulance snelde ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en de automobilist naar het ziekenhuis in Roeselare te brengen. Het ongeval veroorzaakte geen verkeershinder. De Opel Astra is wel rijp voor de schroothoop.