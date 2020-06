Auto knalt tegen hoek en garagepoort appartementsgebouw in Wevelgem LSI

11 juni 2020

20u55

Bron: LSI 18 Wevelgem Op het kruispunt van de Kortrijkstraat (N8) en de Rivierstraat in Wevelgem is donderdagavond een auto tegen de hoek van een appartementsgebouw geknald. Ook een garagepoort raakte beschadigd. De 28-jarige automobilist uit Harelbeke bleef ongedeerd maar had wel teveel gedronken.

De man achter het stuur van een Citroën Berlingo draaide vanuit de Kortrijkstraat links de Rivierstraat in. Om een nog onduidelijke reden vloog hij uit de bocht en kwam met de rechtervoorkant van de weg tegen de hoek van een appartementsgebouw en een garagepoort terecht. Door de klap vloog de wagen terug op de rijweg en kwam enkele meters verder tot stilstand. “We hoorden een luide knal en toen we naar buiten keken, zagen we een auto voor onze deur staan”, aldus een koppel van een woning wat verderop. “Gelukkig richtte hij na de klap tegen het appartement geen verdere schade aan. Onze auto hadden we tien minuten voordien in de garage gezet, weg van de rijbaan.”

De automobilist bleef ongedeerd. De brandweer zorgde voor het opruimen van de brokstukken van de gevel van het appartementsgebouw. De Citroën Berlingo moest getakeld worden.