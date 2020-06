Auto bekrast tijdens avondje uit Alexander Haezebrouck Maxime Petit

27 juni 2020

18u08 0

Vandalen hebben vrijdagavond tussen 20.30 uur en 23.45 uur krassen toegebracht in een geparkeerde Volkswagen T-Roc. De auto stond geparkeerd in de Gullegemstraat vlakbij eetcafé ’t Leeuwke ter hoogte van het tankstation Shell. “Toen we terugkwamen naar de auto stelden we de krassen vast in de auto van mijn vriendin”, vertelt Damon De Jode. “Ook een andere auto werd bekrast, maar veel minder erg. We vermoeden dat het met een staaf ofzo moet gebeurd zijn. Het is voor mijn vriendin extra zuur omdat ze de auto nog maar net aangekocht heeft.” Het koppel doet nu een oproep op Facebook in de hoop iemand te vinden die iets gezien of gehoord heeft dat kan leiden naar de daders.