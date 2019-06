Aquapark Vijverhof opent volgende week zaterdag de deuren “Alles zal er staan, enkel de kabelbaan voor wakeboarders opent de tweede week van juli” Alexander Haezebrouck

21 juni 2019

15u32 14 Wevelgem Het veelbesproken aquapark in het Vijverhof in Wevelgem gaat volgende week zaterdag open. Buurtbewoners strijden tegen het waterpretpark, maar de gemeente gaf eerder al een vergunning tot september. “Vanaf zaterdag zal hindernissenparcours er staan, je zal ook kunnen flyboarden, op de kabelbaan om te wakeboarden is het wachten tot de tweede week van juli”, zegt woordvoerder Chris Vergote.

Alle waterratten zullen zich deze zomer dan toch kunnen uitleven in het aquapark in het Vijverhof. “We zijn heel blij dat het eindelijk bijna zover is”, zegt woordvoerder Chris Vergote. Het aquapark zal officieel Ice Mountain Adventure Park Wevelgem heten en hangt samen met het skipark Ice Mountain in Komen. “Vanaf 29 juni kan je in het Adventure Park terecht om het hindernissenparcours uit te testen dat drijft op het water. Dat is ideaal voor kinderen en volwassenen. De bedoeling is ook om in teams het parcours zo snel mogelijk af te leggen. Je zal ook in een aparte zone stand up paddling kunnen doen. Vanaf de tweede week van juli zal de kabelbaan om te wakeboarden en te waterskiën ook geïnstalleerd zijn. Omdat de vergunning hiervoor nog niet helemaal rond is, gaat het om een voorlopige kabelbaan waar je op wordt meegetrokken voor zo’n 130 meter en daarna terugkeert. Dat is ideaal om te leren wakeboarden. De bedoeling is om tegen volgende zomer, als de volledige vergunning rond is, de kabelbaan uit te breiden. We doen ook aan watersportkampen, die starten ook vanaf volgende week zaterdag.”

“Geen hinder voor omwonenden”

Buurtbewoners van Het Vijverhof strijden al een tijdje tegen het aquapark en tekenden ook meteen beroep aan toen de gemeente een tijdelijke vergunning tot en met 30 september gaf. Volgens hen zou het project 850 extra wagens per dag lokken, goed voor 82.500 bezoekers. Ze verzamelden maar liefst 45 bezwaren en 581 handtekeningen. “Die cijfers van de buurtbewoners zullen we absoluut nooit halen”, zegt woordvoerder Chris Vergote. “Zelfs niet op een topdag. Het is nu aan ons om aan de buurt bewijzen dat we een positief verhaal kunnen zijn. Het wakeboarden alleen al zal een enorme meerwaarde vormen voor de jeugd uit de streek. Dat maakt ook helemaal geen lawaai. Nu varen er bootjes en jetski’s rond die veel meer lawaai maken. Die kabels zullen ook geen belemmering zorgen voor het uitzicht. We hebben er veel vertrouwen in dat na de zomer een positieve evaluatie zal volgen.” Na 30 september zullen eigenaars Stephane Fievez en Filip Cuvelier sowieso een nieuwe vergunning moeten aanvragen. “We hopen die vergunning te krijgen en de volledige kabelbaan rond april volgend jaar te kunnen afronden. Op termijn is het ook de bedoeling dat er een restaurant zal bijkomen, we willen het echt goed doen.” Het hindernissenparcours en de stand up paddle kan vanaf 10 euro. Wakeboarden en waterskiën kan vanaf 20 euro en de flyboard start van 70 euro. Je kan ook een dagpas kopen vanaf die zowel geldig is in Ice Mountain in Komen als het Adventure Park in Wevelgem. Tickets zijn te verkrijgen via www.icemountain.com.