Aquapark Vijverhof kent succesvol openingsweekend Alexander Haezebrouck

30 juni 2019

16u35 4 Wevelgem Het openingsweekend van het Ice Mountain Adventure Park in Wevelgem is mede dankzij het zonovergoten weekend een succes geworden. “We hebben honderden bezoekers over de vloer gekregen, maar dat heeft geen overlast in de buurt opgeleverd”, verzekert zaakvoerder Stefaan Fievez.

“Naast de honderden bezoekers voor het aquapark zat ons terras ook het hele weekend constant vol”, glundert Fievez. “Als je weet dat we toch plaats hebben voor 140 mensen kunnen we duidelijk spreken van een succes. Al heeft het weer ons natuurlijk geholpen.”

Op dit moment kun je in het waterpark al genieten van het hindernissenparcours, aan stand up paddling doen, Flyboard… Normaal zou je vanaf volgende week ook kunnen wakeboarden met een kabelbaan, maar omwonenden dienden vorige week een verzoekschrift in tegen de werken in het Vijverhof omdat de beroepstermijn voor de milieuvergunning die de gemeente Wevelgem had gegeven voor drie maanden nog niet verlopen was. De rechter ging akkoord en legde een dwangsom van vijftienduizend euro per dag op zolang de werken verder liepen. Donderdag verschijnen beide partijen weer voor de rechtbank. “We hopen dat we de kabelbaan in orde mogen brengen, we zijn alleszins volledig in ons recht”, klinkt het bij het Ice Mountain Adventure Park Wevelgem.