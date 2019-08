Appartement onder de rook door oververhitte frietpot LSI

27 augustus 2019

08u47

Bron: LSI 0 Wevelgem Een oververhitte frietpot zette dinsdagochtend de gelijkvloerse verdieping van een appartement langs de Bissegemsestraat in Gullegem (Wevelgem) onder de rook. De bewoner moest met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Een medebewoonster van het appartementsgebouw maakte zich samen met enkele familieleden rond 7.30 uur klaar om te verhuizen. “We roken een vreemde geur en zagen plots ook wat rook”, vertelt ze. Een frietpot op het vuur van de bewoner op de gelijkvloerse verdieping bleek oververhit omdat de twintiger in slaap was gevallen. De brandweer van de zone Fluvia had alles snel onder controle. De schade bleef beperkt. De getroffen bewoner kreeg heel wat rook binnen en kreeg de eerste zorgen door een MUG-team en ambulanciers toegediend. Uit voorzorg werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Een vijftal bewoners verlieten spontaan het gebouw. Na zo’n half uur mochten ze terugkeren.