Andreas (16) rijdt rond West-Vlaanderen, goed voor 323 kilometer: “Laatste kilometers voelden als trappen door nat beton” Alexander Haezebrouck

24 april 2020

16u32 0 Wevelgem Wielrenner Andreas Deceuninck (16) uit Moorsele reed donderdag zijn ronde van West-Vlaanderen. Een toertje rondom de provincie, goed voor 323,5 kilometer in ruim 11 uur tijd. Hij reed met een gemiddelde snelheid van bijna 30 kilometer per uur en stopte enkel om te eten en te drinken. “Vrienden gaven me het idee omdat ik wel eens iets zots doe, maar deze uitdaging was wel erg lastig”, vertelt Andreas.

Andreas is wielrenner bij de jeugd van het Gaverzicht- Be Okay team. “Nadat Oliver Naessen tijdens deze coronacrisis een rit rondom Oost-Vlaanderen heeft gefietst, vroeg een vriend aan mij of ik geen tocht wilde maken rondom West-Vlaanderen”, vertelt Andreas. “Je ziet tegenwoordig ook heel veel trainingsritten verschijnen op sociale media via de app Strava. Daarnaast is er binnen de ploeg ook een competitie aan de gang om per week de meeste trainingskilometers af te leggen. Die heb ik ondertussen toch al een paar keer kunnen winnen. Dit was een heel mooie, maar erg zware uitdaging. We stippelden de route uit op Google Maps en plaatsten dat nadien op mijn fietsgps.

Laatste loodjes...

De eerste 20 kilometer reed ik in het gezelschap van mijn vader. Daarna reed een vriend mee de Rodeberg op in Heuvelland. Vervolgens reed ik tot kilometer 250 de hele tijd alleen.” Andreas stopte enkel om te eten en te drinken. “Ik moest zorgen dat ik voldoende energie binnen had.” De laatste loodjes wogen het zwaarst, zo ondervond Andres. “Een teamgenoot die vooral sterk is in het tijdrijden voegde zich bij me voor de laatste 20 kilometer, toen ik het erg lastig kreeg. Hij reed de hele tijd aan 30 kilometer per uur. Voor mij was dat doodgaan, ik had er al 300 kilometer opzitten. Het voelde als trappen door nat beton. Ik was kapot toen ik thuiskwam.” Andreas startte donderdagmorgen zijn waanzinnige tocht om 7 uur ’s morgens en kwam omstreeks 19 uur opnieuw thuis aan. “Mijn gemiddelde snelheid lag op 29,3 kilometer per uur. Op Strava staat er 28, maar dat komt omdat ik een paar keer moest stoppen om te eten natuurlijk.”

Twee kilogram vermagerd

Verrassend genoeg had Andreas vrijdagmorgen geen last van stijve spieren. “Ik voel me beter dan ik had gedacht”, zegt Andreas. Ik kan rechtstaan en wandelen. Ik raakte moeilijk in slaap, maar heb nadien toch doorgeslapen tot 9 uur. Ik ben ook twee kilogram vermagerd in vergelijking met donderdag.” Meteen opnieuw op zijn fiets springen, doet Andreas niet. “Ik heb nog wat schoolwerk van donderdag in te halen”, lacht Andreas. “Dat ga ik eerst doen. En dan doe ik misschien dit weekend nog een kort ritje.”