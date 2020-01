Ammoniakgassen zorgen voor vlammen in koestal LSI

30 januari 2020

08u57

Bron: LSI 0 Wevelgem In de koestal van De Natuurhoeve in Gullegem (Wevelgem) is donderdagochtend brand in de beerput ontstaan. Het vuur doofde uiteindelijk vanzelf en richtte geen schade aan.

Iets voor 8u was landbouwer Franky Noppe in de stal aan de slag om met een brandertje het overtollige haar van de uiers van de koeien te branden. “Door de aanwezige ammoniakgassen in de beerput zorgde de brander voor een steekvlam in één compartiment van de beerput”, legt echtgenote Griet Vandemaele uit. “Gelukkig was geen stro in de buurt en doofde het vuur vanzelf, zonder schade aan te richten.” De bezorgde landbouwer had ondertussen wel al de hulp van de brandweerzone Fluvia ingeroepen. Die kon na een controle naar de kazerne terugkeren.