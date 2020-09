Alpro bestaat 40 jaar en investeert fors in duurzaamheid: “Wevelgem krijgt grootste waterzuiveringsinstallatie van Vlaanderen” Alexander Haezebrouck

17 september 2020

19u58 10 Wevelgem Voedselproducent Alpro bestaat 40 jaar. Het bedrijf, met hoofdzetel in Gent en een vestiging in Wevelgem, laat die verjaardag niet zomaar voorbijgaan. Ze investeren de komende jaren 30 miljoen euro, waarvan het grootste deel gaat naar de Wevelgemse fabriek. “In het voorjaar zal hier de grootste waterzuiveringsinstallatie van Vlaanderen geïnstalleerd worden”, zegt CEO Sue Garfitt.



Alpro was exact veertig jaar geleden een pionier toen het bedrijf zich specialiseerde in plantaardige voedingsmiddelen en dranken. Toen was het nog gericht op een nichepubliek. “Het is ongelooflijk hoe Alpro in al die jaren is uitgegroeid tot een wereldspeler op dat vlak”, sprak Vlaams Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) op het persmoment in een videoboodschap. De vestiging in Wevelgem heeft de coronacrisis overigens met glans doorstaan. “De verkoop van onze producten is door de coronacrisis niet gedaald, integendeel”, zegt Ann De Jaeger. “We blijven jaar na jaar groeien.”

30 miljoen euro

Alpro wilde de komende jaren 30 miljoen euro investeren in de fabrieken in Wevelgem en Engeland. “We dragen gezondheid en zorg voor de planeet hoog in het vaandel en op dat elan gaan we verder”, zegt general manager Sue Garfitt. “Op dit moment hebben we verpakkingen die voor 76 procent recycleerbaar zijn. Binnenkort rolt ook het eerste 100 procent recycleerbare potje van Alpro van de band. We zullen ook plantaardige alternatieven voor yoghurt in een papieren verpakking aanbieden. Onze eetgewoonten zijn niet langer duurzaam voor de planeet en dus moeten we onze manier van consumeren veranderen. We willen hierin meehelpen om een voedselrevolutie in gang te zetten waarbij plantaardige voeding centraal staat. De doelstelling is ook om ons waterverbruik en dus onze ecologische voetafdruk per product met 60 procent te verminderen. In het voorjaar van volgend jaar zal hiervoor de grootste waterzuiveringsinstallatie van Vlaanderen geïnstalleerd worden op de site in Wevelgem.”

Geschiedenis

Alpro werd in 1980 opgericht. Negen jaar later werd de fabriek in Wevelgem gebouwd. Dat was toen de grootste en modernste vestiging voor de verwerking van sojaproducten in Europa. In 1996 nam Alpro Sojinal over waardoor de vestiging in Issenheim in Frankrijk erbijkwam. In 2000 bouwde Alpro een nieuwe fabriek in Kettering (UK). In 2012 voegde Alpro voor het eerst twee niet-sojadrinks toe aan zijn assortiment, namelijk Alpro Amandeldrink en Alpro Hazelnootdrink. Sinds 2017 maakt het bedrijf deel uit van Danone. Bij Alpro werken vandaag zo’n 1.500 werknemers.