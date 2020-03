Alle sportwedstrijden met publiek afgelast tot 31 maart: Ook definitieve afgelasting van Gent-Wevelgem en E3 Harelbeke? Alexander Haezebrouck Joyce Mesdag

14u55 76 Wevelgem Alle sportwedstrijden met publiek worden door de coronadreiging geannuleerd. Dat heeft minister van sport Ben Weyts beslist. Wellicht betekent dit ook dat de wielerwedstrijden Gent - Wevelgem en de E3 BinkBank Classic World Tour (Harelbke) niet doorgaan. Al hopen de organisaties dat een koers zonder publiek wel nog mogelijk is. “We zijn bereid de koers vacuüm te trekken”, klinkt het.

De organisaties van de wielerwedstrijden klampen zich vast aan de hoop dat een koers zonder publiek wel nog mogelijk is na de beslissing van minister van Sport Ben Weyts. “Het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van Gent-Wevelgem dat de koers niet kan doorgaan, behalve tijdens de oorlogsjaren natuurlijk", reageert Griet Langedock van Gent - Wevelgem. “We zijn bereid om alles te doen wat er nodig is, zolang de koers maar kan doorgaan. We zijn bereid om alle vip-evenementen en toeschouwers te weren van het parcours en het zogezegd vacuüm te trekken. Mocht de koers toch niet kunnen doorgaan zou dat vooral heel erg jammer zijn. Ik denk aan al die mensen die dan ook veel geld verliezen zoals traiteurs en noem maar op. Maar als de toestand en de volksgezondheid van de mensen in ons land in gevaar is, dan moeten we ons daarbij neerleggen.” Of de nationale wedstrijden worden afgelast, wordt vanavond een definitieve beslissing genomen.