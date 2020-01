Alle kasten en laden doorzocht bij inbraak in woning VHS

26 januari 2020

In het doodlopend stukje van de Notelaarstraat in Wevelgem werd ingebroken in een alleenstaande woning. Dat gebeurde vrijdag tijdens de afwezigheid van de bewoners, tussen 12.15 uur en 19 uur. Bij thuiskomst stelden ze vast dat de achterdeur geforceerd was. In de woning waren alle kasten en laden doorzocht. Het is niet bekend wat de inbrekers hebben meegenomen. De politie is een onderzoek gestart.