Alle bewoners testen negatief op het coronavirus in WZC Elckerlyc

Alexander Haezebrouck

01 mei 2020

19u50 0 Wevelgem In het woonzorgcentrum Elckerlyc in Wevelgem hebben alle bewoners negatief getest op het coronavirus. Eerder bleken ook al alle personeelsleden virusvrij. Enkel een stagiair bleek positief. De stagiaire die nog maar pas aan de slag was in het WZC moest de stage meteen staken.

Alle 65 bewoners van het woonzorgcentrum Elckerlyc in Wevelgem hebben negatief getest op het coronavirus Covid-19. Het woonzorgcentrum bleef eerder al gespaard van besmettingen, op één besmette stagiaire na. Die stagiaire die nog maar pas was gestart in Elckerlyc bleek positief nadat alle 95 medewerkers werden getest. Die stagiair werd meteen telefonisch verwittigd. Het betekende meteen einde stage en twee weken thuisisolatie. Bij het WZC Elckerlyc zijn ze uiteraard erg verheugd met dit goede nieuws. “De medewerkers hebben er alles aan gedaan om het virus buiten te houden, maar er is natuurlijk ook geluk mee gemoeid. Elke dag dat het virus buiten blijft, is er één gewonnen. Zeker nu het aantal besmettingen daalt.” Volgende week worden ook alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum Het Gulle Heem getest.