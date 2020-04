Alle bewoners en personeel WZC Sint-Jozef getest op coronavirus Alexander Haezebrouck

29 april 2020

18u53 1 Wevelgem Alle bewoners en personeel van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele zijn dinsdag en woensdag getest op het coronavirus. “We hebben nog geen zieke door corona gehad, maar we zullen nu eindelijk een totaalbeeld hebben”, zegt directeur Joost Vandenbussche.

Dinsdag werden alle 88 personeelsleden getest, woensdag was het de beurt aan alle 96 bewoners. “We zijn blij dat de testen van het personeel en de bewoners ook zo kort na elkaar gebeuren”, vertelt directeur Joost Vandenbussche. “We hopen natuurlijk op goed nieuws, tot nu toe zijn we gespaard gebleven van het coronavirus. Sinds begin maart hebben we zelf al dertien medewerkers en 22 bewoners getest. Die testen waren altijd negatief, we hopen dat uiteraard zo te houden.” Bij Sint-Jozef hopen ze morgen, donderdag, de resultaten van hun personeel te hebben en dit weekend de resultaten van de bewoners.