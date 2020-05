Alle bewoners en medewerkers WZC sint-jozef negatief getest op corona Alexander Haezebrouck

01 mei 2020

17u10 0 Wevelgem In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele zijn alle bewoners en personeelsleden negatief getest op het coronavirus. Iedereen werd dinsdag en woensdag getest, de resultaten zijn bijzonder positief

Vorige dinsdag werden alle 88 personeelsleden van het WZC Sint-Jozef getest op het coronavirus Covid-19. Woensdag was het de beurt aan alle 96 bewoners. Binnen het WZC Sint-Jozef werden ze nog niet geconfronteerd met het virus. De eerste resultaten van de personeelsleden blijkt die positieve trend binnen het woonzorgcentrum nu ook te volgen. Ook de resultaten van de bewoners die ze vandaag binnen kregen zijn enorm positief. Niemand binnen Sint-Jozef is besmet met het coronavirus. Bij het WZC zijn ze blij dat de testen van de personeelsleden en de bewoners zo dicht bij elkaar liggen. “Op die manie hebben we een totaalbeeld”, zegt directeur Joost Vandenbussche. “We zijn uiteraard enorm verheugd met deze resultaten. We doen er alles aan om dat in de toekomst ook zo te houden.”