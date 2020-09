Allan Deschodt en FC Gullegem trekken met ambitie naar Londerzeel. “Met derby tegen buur Menen als mogelijke inzet” Piet Balcaen

12 september 2020

07u36 0 Wevelgem Na een eerder wisselvallige oefencampagne waren de spelers van FC Gullegem afgelopen zondag voor hun eerste wedstrijd met sportief belang, de bekermatch tegen Witgoor Dessel, op de afspraak. Trainer Allan Deschodt zag dat het goed was.

“Of er twijfels de kop opstaken na enkele matige oefenmatchen?”, herhaalt de Gullegemse trainer onze openingsvraag. “Als trainer heb je tijdens de oefencampagne altijd twijfels. Zelfs als je alle oefenduels hebt gewonnen, dan nog start je met twijfels aan een nieuwe competitie. Echter, ik heb nooit getwijfeld aan de kwaliteiten van mijn spelers. Tegen Witgoor Sport Dessel is nogmaals gebleken dat onze groep een competitie-element nodig heeft om top te zijn. Als dat competitie-element ontbreekt, dan hebben mijn spelers meer moeite om zich op te laden.”

Power, gestalte, vechtlust en grinta vormen het DNA van FC Gullegem

“Wij hebben klasse in onze ploeg, maar de verhouding kwaliteit-mentaliteit is 40-60. Als ik bijvoorbeeld de vergelijking maak met reeksgenoot Zwevezele dan overheerst bij hen de fijne techniek op de mentaliteit. Bij ons is dat precies omgekeerd. Wij teren meer op power, gestalte, vechtlust en grinta. Weliswaar overgoten met een sausje kwaliteit. Die zaken vormen het DNA van FC Gullegem. We rekruteren ook op basis van het DNA van de club.”

Lutun en Vervaecke geven ons een kwaliteitsinjectie

Wat die rekrutering betreft springen Benjamin Lutun, afgelopen zondag samen met Thomas Coopman, Efram Vansuypeene en doelman Brandon Vanderbeken één van de smaakmakers, en Dempsey Vervaecke, in het oog. “Lutun en Vervaecke zijn spelers die onze ploeg iets extra kunnen bieden. Zij geven ons een kwaliteitsinjectie. Dankzij hun komst kan ik meer variëren. Onze kern is niet zo groot, maar als iedereen fit is, kan niemand het zich veroorloven om niet te presteren. Sommige mensen vinden dat concurrentie verlammend werkt. Ik ben van oordeel dat mijn groep sterker wordt door concurrentie.”

SK Londerzeel is zondag favoriet, wij zijn underdog

“SK Londerzeel, tegenstander van zondag, maakte in het tussenseizoen een nieuwe ploeg met voor mij veel bekende spelers. Een nieuwe ploeg vormen vergt tijd. Wij kunnen wel al teren op automatismen. Maar gezien Londerzeel het thuisvoordeel heeft, zijn zij favoriet en wij de underdog. Toch hoop ik dat we nog een ronde verder kunnen bekeren. Wie weet treffen we dan in die volgende ronde reeksgenoot en buur Menen? Een affiche die toch wel tot de verbeelding spreekt. Een mogelijke match tegen Menen is de inzet van het duel tegen Londerzeel.”

Nog dit: Op dinsdag 29 september speelt FC Gullegem een oefenmatch tegen de eerste ploeg van KV Kortrijk. Indien er zondag evenwel gewonnen wordt tegen SK Londerzeel of SV Oudenaarde plaatst zich voor de volgende bekerronde dan wordt de openingsmatch van de competitie, volgende week zaterdagavond thuis tegen SV Oudenaarde, verplaatst naar een midweekdag en het oefenduel tegen KV Kortrijk afgelast.