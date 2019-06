Al vijftien speelstraten in Wevelgem deze zomer Alexander Haezebrouck

25 juni 2019

14u36 0 Wevelgem Deze zomer worden al vijftien straten in Wevelgem omgedoopt tot speelstraten. Dat straten die tijdelijk afgesloten worden en omgetoverd worden tot een speelparadijs voor de kinderen in de buurt. Wie zelf een speelstraat wil, kan zich daarvoor kandidaat stellen.

Bewoners die een aanvraag tot een speelstraat indienden en daarvoor de goedkeuring kregen, krijgen tijdens schoolvakanties een aantal hekken waarmee ze de straat op de afgesproken tijdstippen kunnen afsluiten. Op de hekken staat duidelijk ‘speelstraat’ vermeld. Enkel bewoners van de straat mogen dan tijdens het inrichten van de speelstraat stapvoets doorrijden. Hoe je als bewoner omgaat met de speelstraat en hoe je die invult, is volledig aan jou. De speelstraten zijn er in de eerste plaats voor de kinderen, maar de ervaring leert de gemeente dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van de speelstraten. Op dit moment worden een deel van de Toekomststraat, de Meibloemstraat, de Plataanstraat, de Vrijheidstraat, De Groeningstraat en de lus in de Blauwbloemstraat speelstraten. In Moorsele gaat het om Nieuwenhove, Heerweg, De Linde, Berkenlaan en Tybaertstraat. Ook de lus in de Bissegemstraat, Hoge Kouter, Lage Kouter en de Westakker in Gullegem worden speelstraten. Iedereen die wil kan zo’n speelstraat aanvragen. Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden aan verbonden zoals een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en de bereikbaarheid en doorstroming van omliggende straten moet blijven. Een speelstraat aanvragen kan via https://www.wevelgem.be/aanvraagformulier-speelstraten.