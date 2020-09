Al 92 Wevelgemse handelaars vroegen premie aan om coronamaatregelen te kunnen respecteren Alexander Haezebrouck

24 september 2020

14u59 0 Wevelgem In Wevelgem vroegen tot nu toe al 92 handelaars een premie aan bij de gemeente om de coronamaatregelen te respecteren. Handelaars kunnen een premie aanvragen waarbij de gemeente inspanningen vergoed die handelaars nemen om de veiligheid van zichzelf en hun klanten te kunnen garanderen.

De gemeente kondigde begin juni hun coronaherstelplan aan waarbij 600.000 euro werd vrijgemaakt. Eén van de maatregelen die de gemeente nam om de lokale economie te ondersteunen, was een extra premie voorzien voor handelaars. Elke onderneming die in aanmerking komt voor een sluitings- of compensatiepremie van de hogere overheid, kan een extra premie aanvragen bij de gemeente. “Als een onderneming uitgaven doet in functie van de veiligheid zoals het aankopen van handgels tot het plaatsen van plexiglas, kunnen ze daarvoor een premie krijgen”, zegt schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V). De gemeente betaalt dan 75 procent van die uitgaven terug, met een maximum van 200 euro. De gemeente kreeg tot nu toe al 92 aanvragen binnen van handelaars. “22 aanvragen werden al goedgekeurd, 7 aanvragen hebben we moeten weigeren. Bij de geweigerde dossiers gaat het meestal om handelaars die geen Vlaamse premie hebben ontvangen. De overige aanvragen moeten nog behandeld worden. We doen onze uiterste best om dat zo snel mogelijk te doen.” Wie de gemeentelijke premie nog wil aanvragen, kan dat doen tot 30 november via deze link.