Al 65.000 euro ingezameld voor baby Victor AHK

03 januari 2020

15u41 0 Wevelgem De inzamelactie voor baby Victor heeft in bijna één week al 65.000 euro opgeleverd. Baby Victor lijdt net als baby Pia aan de zeldzame en ongeneeslijke spieraandoening SMA type 1. Zijn ouders en familie hebben daarom een inzamelactie op poten gezet.

Mogelijk heeft Victor op termijn dezelfde dure behandeling nodig als baby Pia, een behandeling die 1,9 miljoen euro kost. De vele donaties in zo’n korte tijd doen de familie van Victor enorm veel deugd. “We kregen al veel mailtjes van mensen die ons op alle mogelijke manieren willen helpen”, vertelt oom Frederik Anseel. “Mensen willen niet alleen doneren, maar willen ook benefieten organiseren of helpen in het dagelijks leven. Dat is ronduit geweldig. We hebben ook al verschillende keren gesproken met de mama van Pia. Ze steunt ons enorm met tips en gaf ook al donaties voor Victor.”

Baby Victor steunen kan via de pagina op gofundme.com, die je kunt vinden op www.victorkracht.com of op het rekeningnummer BE33 1043 8386 7746.

Meer over Victor

samenleving

Pia