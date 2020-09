Agressieve ronselaar sponsoring SV Wevelgem City is ordinaire oplichter VHS/DBEW

16 september 2020

17u07 1

Een onverzorgde man met blond haar heeft zich de voorbije dagen op verschillende plaatsen gepresenteerd als iemand die sponsorgelden ophaalde voor SV Wevelgem City. Maar eigenlijk gaat het om een ordinaire oplichter.

De onbekende man probeerde bij verschillende lokale ondernemers geld los te weken, zogezegd in naam van voetbalclub SV Wevelgem City. Niemand van de benaderde ondernemers ging echter op zijn vraag in om te sponsoren. In minstens één geval bleek de man dronken. Toen hem sponsoring geweigerd werd, zou hij gedreigd hebben om de winkel van de handelaar in kwestie plat te zullen branden. SV Wevelgem City benadrukt dat het werven van sponsoring alleen maar gebeurt door leden van de commerciële cel die zich steeds voorstellen en vrijblijvend een sponsorpakket voorleggen. Wie de onbekende oplichter over de vloer krijgt, wordt gevraagd het secretariaat van de club te contacteren via secretariaat@svwevelgemcity.be.