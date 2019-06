Agent doodt man (37) die collega-inspecteur aanvalt met schroevendraaier

12 juni 2019

14u11

Bron: Eigen berichtgeving 142 Wevelgem In de Nachtegaalstraat in het West-Vlaamse Wevelgem heeft een inspecteur een 37-jarige man neergeschoten die een collega-agent aanviel met een schroevendraaier. De neergeschoten man is inmiddels aan zijn verwondingen bezweken. De aangevallen agent liep steekwonden op in de halsstreek en het aangezicht, hij verkeert niet in levensgevaar.

De dertiger had voordien zijn moeder en een verplegend team bedreigd. Agenten met kogelvrij vest kwamen ter plaatse voor een eventuele colloquering, waarop de dertiger de trap afstormde en hen meteen bedreigde met een schroevendraaaier. De inspecteurs spoten pepperspray en leidden de man naar buiten, maar konden hem niet ontwapenen. Ondanks de pepperspray haalde de man uit met de schroevendraaier. Een inspecteur liep wonden op aan zijn aangezicht en de halsstreek. Diens collega aarzelde niet en loste één schot.

Het slachtoffer werd geraakt in de borststreek en zeeg neer in het voortuintje. De man werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. Hij is ginds aan zijn verwondingen bezweken. De aangevallen politie-inspecteur is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De Nachtegaalstraat is plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Het parket is ter plaatse.