Afvalbrand bij recyclagebedrijf hult industriezone Gullegem in witte rook

18 september 2020

16u00

Bron: LSI 0 Wevelgem Op de industriezone in Gullegem (Wevelgem) is iets over 15u vrijdagnamiddag een fikse afvalbrand ontstaan. Dat zorgt voor een grote, witte rookpluim over de industriezone.

De brand ontstond bij Gilgemyn Recycling langs de Nijverheidsstraat in Gullegem. Dat is een specialist in de recyclage van papier, karton en plastic. Op de achterkoer bestrijdt de brandweer van de zone Fluvia vlammen die in een grote berg afval woeden. De brand situeert zich grotendeels buiten maar ook een poort zal ongetwijfeld schade lijden door de brand en hitte. Een deel van de industriezone is afgesloten voor het verkeer. Her en der dwarrelen verbrande afvaldeeltjes uit de lucht.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onduidelijk.