Afscheid van Arthur, die met boezemvriend stierf op parking in Duitsland: “We wachten vergeefs op verhalen van je roadtrip” Hans Verbeke

04 september 2019

14u29 0 Wevelgem In verbondenheid met de familie van Maxim Vaernewyck (22) uit Aalbeke hebben honderden mensen woensdag afscheid genomen van Arthur Deconinck (21) uit Moorsele. De twee vrienden stierven tijdens een roadtrip, toen ze in hun wagen overnachtten. Dampen uit een lekkende jerrycan benzine werden hen fataal. “Geniet nu maar met Maxim van jullie roadtrip die nooit eindigt”, sprak oma Christine.

Arthur en Maxim hadden reikhalzend uitgekeken naar de roadtrip die ze zouden maken. Kroatië was het doel. Maar op de terugreis liep het gruwelijk fout. Mogelijk omdat ze geen camping meer vonden die nog open was, besloten de boezemvrienden te overnachten op de parking van voetbalclub VFB Stuttgart, in de Audi A3 die Arthur met z’n eigen centen had gekocht. Een parkingbewaker had de slapende jongelui op vrijdagavond 23 augustus al opgemerkt. Maar toen hij twee dagen later terugkwam en de situatie nog altijd dezelfde was, sloeg hij alarm. Alle hulp kwam echter te laat.

Helemaal opengebloeid

Van Maxim Vaernewyck uit Aalbeke werd dinsdag afscheid genomen. Woensdag vond het afscheid van Arthur Deconinck plaats in de aula van uitvaartverzorger Serrus in Sint-Eloois-Winkel. De gescheiden ouders, maar ook zijn broers en zus - Lucas, Victor en Noor - staken kaarsen aan rond de kist. Mama Nele Degrande nam als eerste het woord. “Je keek zo uit naar je roadtrip met je droomauto. ‘We zien wel waar we uitkomen’, zei je nog. Ik was blij voor jou, tevreden ook om te zien dat je de laatste maanden weer helemaal opengebloeid was. Het doet pijn dat ik je niet meer kon knuffelen, toen je eindelijk vanuit Duitsland weer bij ons arriveerde.”

Vele verhalen

Vader Dries had het over de moeilijke schooltijd van zijn zoon. “Je brak ook met de Chiro, waar je zo aan verknocht was. Op zoek naar jezelf, het was niet evident. Je vond bij dranken Pauwels een job vond waar je zo enthousiast over was. Het is een beetje aan me voorbij gegaan, maar nu pas besef ik hoe goed je bezig was. Dat blijkt ook uit de vele verhalen die ons de voorbije week bereikten. Wat zou ook ik je graag nog eens knuffelen, al zaten we niet altijd op dezelfde lijn.”

Spirit, de hengst

Ook de broers en zus van Arthur haalden herinneringen op en besloten met zijn favoriete oneliner: ‘Stop met trippen, ’t is chill.’ Een fragment uit de animatieprent ‘Spirit - Stallion of the Cimarron’, een film uit 2002 over de avonturen van een hengst in het Wilde Westen. De kinderen bekeken de prent vroeger zo vaak dat ze hem uit het hoofd kennen. Na het verschrikkelijke nieuws over de dood van hun broer bekeken ze ‘m opnieuw, met andere ogen dit keer.

Alleen maar stilte

Het overlijden van Arthur slaat ook diepe wonden bij het team van Dranken Pauwels uit Heule, waar hij sinds zowat een jaar was tewerkgesteld. “Jij keek zo uit naar je roadtrip, wij keken enorm uit naar de verhalen die je zou meebrengen. Maar we horen niets, er is alleen maar stilte.” Bij de Chiro klonk vooral bewondering voor de energieke jonge kerel die Arthur was. “Jij was diegene die altijd koos voor de uitdaging, met of zonder blessure. Weet je nog die keer dat het Gewest langskwam om een groot spel te spelen? Jij was de eerste die in de prikkeldraad vloog. Hopla, alweer naar de spoed. En toen je thuiskwam, rolde je mama weer eens met haar ogen. ‘Het is weer niet raar dat jou dit overkomt’, zei ze dan met een glimlach.”

Een kei voor Arthur

De uitvaartplechtigheid werd afgesloten met beelden van de roadtrip die Arthur en Maxim maakten. De voorlaatste foto was die van het stadion van VFB Stuttgart, waar de boezemvrienden die fatale nacht op de parking doorbrachten. De familie lanceerde ook een oproep. De aanwezigen die dat wilden, konden een kei met het opschrift ‘Arthur on the road’ meenemen. “Laat hem op vakantie achter op een mooie plek, neem er een foto van en post die op de herdenkingspagina van Arthur op Facebook”, vroeg de familie. Een vriendin van Arthur gaf alvast het goeie voorbeeld en liet een kei achter in Budapest.