Afrit A19 afgesloten door Gullegem Koerse LSI

03 juni 2019

19u14

Voor het eerst zal op dinsdag 4 juni door Gullegem Koerse de afrit 1 (Gullegem-Moorsele) van de snelweg A19 afgesloten worden voor het verkeer.

“Op die manier willen we vermijden dat het zwaar vervoer het kruispunt met de Koningin Fabiolalaan blokkeert”, legt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie uit. “Het gewone verkeer en de koers moet door die ingreep vlotter kunnen verlopen.” Het zware verkeer op de snelweg moet doorrijden tot afrit 2 in Menen en via de N32 en de Witte Molenstraat naar de industriezone in Moorsele rijden. Meer info en plannetjes op de website van de politiezone Grensleie.